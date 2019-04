Pegaso per lo sport, è Alice Volpi lo 'Sportivo toscano dell'anno 2018'

Gio, 11/04/2019 - 18:56 — La redazione

E' Alice Volpi, oro iridato nel fioretto individuale e argento nella gara a squadre ai mondiali 2018 che si sono disputati in Cina, lo ‘Sportivo toscano dell'anno 2018'.

L'atleta senese, 26 anni, ha ricevuto il premio dall'assessore regionale allo sport nel corso della cerimonia di premiazione dell'edizione numero 21 del Pegaso per lo sport che si è tenuta oggi pomeriggio, presso il Teatro della Compagnia a Firenze.

Ex aequo sul podio Andrea Lanfri, lucchese classe 1986, atleta paralimpico che nel 2018 ha vinto un argento e un bronzo ai campionati Europei, e Gianluca Rocchi, fiorentino, 45 anni, unico arbitro italiano selezionato dalla FIFA per partecipare ai campionati mondiali di Russia 2018.

Sul palco del Teatro della Compagnia la consegna dei premi ad atleti e squadre è stata fatta, oltre che dall'assessore regionale allo sport, dal vicepresidente del comitato regionale del Coni, dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Toscano e dal vicepresidente vicario Ussi Toscana.

Apertura della cerimonia con la proiezione del video sui successi conquistati dai campioni toscani nel 2018. Poi, subito dopo, via alla consegna dei riconoscimenti. I primi a salire sul podio sono stati gli atleti del baseball e del softball seguiti da quelli della federazione nuoto e poi tutti gli altri, sulla base delle segnalazioni arrivate dalle varie federazioni. In tutto sono stati consegnati 198 riconoscimenti.

Di solito, ha evidenziato l'assessore, sono abituata a sottolineare l'importanza dello sport sotto il profilo della salute e delle politiche sociali, oggi con questa manifestazione guardiamo invece lo sport anche sotto il profilo agonistico premiando chi ha portato i valori e il nome della Toscana nel mondo. E' un aspetto importante anche questo: ci dice quanto la Toscana sia presente nel mondo dello sport, sia per la quantità degli impianti, che per il numero di persone che lo praticano, un numero certamente superiore alla media italiana. E questo movimento, cosi consistente, lo vediamo anche oggi, riesce a raggiungere risultati di buon livello sotto il profilo agonistico sia con gli atleti normodotati che nelle discipline paralimpiche.

Durante la serata sono stati inoltre consegnati 2 premi speciali che la Regione ogni anno dedica a particolari gesti di etica e fair play. Il primo lo ha ritirato Clara Mondonico, figlia di Emiliano, allenatore di calcio (Cremonese, Atalanta, Torino e Fiorentina alcune delle squadre da lui guidate in oltre 30 anni di carriera) scomparso nel marzo 2018. Il premio è stato assegnato per le attività sociali portate avanti dalla Fondazione Mondonico, istituita dalla figlia subito dopo la morte del padre. Il secondo è andato al Gruppo Sportivo Mezzana ASD per essersi schierata a favore dell'integrazione contrastando episodi di razzismo che si sono manifestati in occasione di partite delle proprie squadre, manifestando solidarietà ai ragazzi di colore oggetto di espressioni razziste dentro e fuori dai campi da gioco.

Questi i tre finalisti nel dettaglio.

Alice Volpi. Nata a Siena 26 anni fa da padre senese e madre brasiliana, nel 2018 si è laureata campionessa mondiale di fioretto nella prova individuale e ha vinto l'argento in quella a squadre. Ha conquistato altresì il titolo europeo a squadre e il bronzo nell'individuale.

Andrea Lanfri. Lucchese classe 1986, a 29 anni subisce l'amputazione di entrambe le gambe e di sette dita delle mani a causa di una meningite. Si avvicina all'atletica paralimpica, e in poco tempo batte i record italiani per la sua categoria, laureandosi più volte campione nazionale. Nel 2017 conquista un argento ai Mondiali, nel 2018 un argento e un bronzo agli Europei.

Gianluca Rocchi. Fiorentino, 45 anni, unico arbitro italiano selezionato dalla FIFA, la Federazione internazionale di calcio, per partecipare ai campionati mondiali di Russia 2018. Nel dicembre dello stesso anno ha ricevuto il premio dell'Associazione Italiana Calciatori come miglior arbitro della stagione sportiva 2017/2018.