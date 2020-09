Pd, Nardella: "Mai messa in discussione segreteria partito". Zingaretti oggi a Firenze per Giani

Mer, 23/09/2020 - 12:21 — La redazione

"Secondo me la segreteria del Pd non era in discussione ne' prima delle elezioni ne' lo è ora. Adesso abbiamo la tranquillità di affrontare le questioni vere". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, intervenuto alla trasmissione 'L'aria che tira' su La7, parando del segretario dem Nicola Zingaretti. Il sindaco ha sottolineato che nel Pd è necessario "parlare di cose da fare e di temi da portare avanti".

Zingaretti, parteciperà questa sera dalle 18 ad una iniziativa pubblica con Eugenio Giani, neoeletto presidente della Regione Toscana. La manifestazione è in programma al Nelson Mandela Forum di Firenze.