Fiorentina - Milan 1 a 1. Commisso: "Con determinazione e orgoglio un punto importantissimo"

Una brutta Fiorentina riesce a strappare un punto nella sfida al Franchi di Firenze contro il Milan rischiando, addirittura, di fare bottino pieno.

I rossoneri, pur creando pochi pericoli, tengono il pallino del gioco per tre quarti della gara. I gigliati, dopo essere passati in svantaggio (rete di Rebic su regalo di Caceres), restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Dalbert (fallo da ultimo uomo), ma anziché continuare a subire la superiorità territoriale degli ospiti, aumentano la spinta creando non poche apprensioni alla difesa avversaria.

All'85' Pulgar trasforma un rigore concesso per fallo in area su Cutrone (contestatissimo dal Milan nel dopo gara) e nei minuti di recupero Caceres avrebbe la palla del possibile 2 a 1, ma Begović (subentrato nella ripresa ad un acciaccato Donnarumma) salva la porta.

"Abbiamo concesso pochissimo, l'obiettivo era fare una buona fase difensiva e ci siamo riusciti. La squadra – ha spiegato Iachini nel dopo gara a Dazn - mi è piaciuta, anche se abbiamo sbagliato qualche uscita con la palla. Nella ripresa non abbiamo rischiato nulla e solo un infortunio ha mandato in gol il Milan, ma noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo pareggiato e avuto anche la palla per vincerla".

Critico sul penalty assegnato alla Fiorentina l'ex Stefano Pioli: "Le nostre responsabilità ci sono tutte, eravamo padroni del campo ed eravamo stati bravi a sbloccarla. Non dovevamo però essere superficiali e pensare che era finita con gli altri in inferiorità numerica. Il rammarico – ha spiegato Pioli - c'è, e anche le nostre responsabilità, è un peccato. Potevamo e dovevamo vincere". "Sull'episodio del rigore – ha detto l'allenatore rossonero - non ho dubbi e dico che non c'era. Non capisco come si faccia a non utilizzare il Var in una situazione del genere. Dalla panchina ho visto che Romagnoli ha toccato il pallone. Si è visto che la decisione è sbagliata, ma è difficile accettare che non si vada a rivedere un episodio così. Da qualche partita ci succedono episodi strani".

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha seguito la gara dagli Stati Uniti ed è rimasto soddisfatto della reazione della squadra: "È stata una partita molto complicata, abbiamo fatto fatica ma alla fine con tutta la determinazione e l'orgoglio siamo riusciti a conquistare un punto importantissimo. Questa squadra è come il Mister Iachini, non molla mai: anche in inferiorità numerica abbiamo creato le nostre occasioni. Ora cerchiamo di ricaricare le batterie e pensiamo all'Udinese".

D.M.

Nel disegno di Giuseppe Pannacchione: il rigore trasformato da Pulgar

Di seguito il tabellino di Fiorentina – Milan, gara valida per la 6ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019 – 2020:

Reti: 56' Rebic (M); 85' Pulgar (rig. F);

Ammoniti: 12' Bennacer (M); 24' Calhanoglu (M); 76' Caceres; 85' Hernández (M).

Espulsi: 62' Dalbert (F).

Formazioni:

Fiorentina (3-5-2) Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (dal 73' Igor), Castrovilli (dal 63' Cutrone), Pulgar, Duncan, Dalbert; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Giuseppe Iachini. A disposizione: Brancolini, Terracciano; Ceccherini, Dalle Mura, Terzic, Venuti; Agudelo, Benassi; Ghezzal, Sottil.

Squalificati: Badelj. Diffidati: Lirola, Chiesa, Vlahovic, Duncan.

Milan: (4-4-1-1): G. Donnarumma (dal 52' Begović); Conti, Gabbia (dal 74' Musacchio), Romagnoli, Hernández; Castillejo (dal 80' Saelemaekers), Kessie, Bennacer, Rebić; Çalhanoğlu; Ibrahimović. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: A. Donnarumma; Calabria, Laxalt; Bonaventura, Brescianini, Paquetá; Leão, Maldini.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Donnarumma, Musacchio, Romagnoli.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo; assistenti Vivenzi e Del Giovane; quarto uomo Giua; Var-Avar Nasca e Carbone.