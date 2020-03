Coronavirus: positivo carabiniere Giangrande, rimase gravemente ferito in attentato a Palazzo Chigi

Mer, 11/03/2020 - 12:17 — La redazione

C'e' anche il maresciallo dei carabinieri Giuseppe Giangrande, rimasto gravemente ferito in un attentato mentre era in servizio davanti a Palazzo Chigi il 28 aprile del 2013, tra i positivi al Coronavirus in Toscana. Il militare di Monreale, da anni residente a Prato, è' ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale fiorentino di Careggi e sarebbe in buone condizioni. A confermarlo all'agenzia Ansa è la figlia Martina, che dal giorno dell'attentato si occupa di lui: "E' stato un fulmine a ciel sereno - spiega la giovane che è in isolamento a casa - ora dovrò stargli vicino in un modo diverso. Non è intubato e la febbre sta scendendo, a denti stretti mi dico che forse il peggio per lui è passato". Accompagnato dalla figlia, Giangrande si era recato venerdì a Careggi per un controllo medico che prevede una degenza di alcuni giorni. Comparsi i sintomi febbrili l'uomo è stato sottoposto al tampone, risultato positivo.