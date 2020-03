Coronavirus, sospensione pagamento rate mutuo casa. SCARICA IL MODULO

Lun, 30/03/2020 - 19:54 — La redazione

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato il modulo aggiornato per richiedere la sospensione del mutuo per la prima casa come previsto dal Decreto CuraItalia per l'emergenza Coronavirus.

Il sito internet dello Studio Manetti Consulting lo ha messo a disposizione per i nostri lettori.

