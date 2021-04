Inchiesta 'ndrangheta in Toscana, legale consigliere Pd annuncia ricorso riesame

Lun, 19/04/2021 - 19:12 — La redazione

Presenterà ricorso al tribunale del riesame contro il sequestro di pc e cellulare Andrea Pieroni, il consigliere regionale del Pd perquisito il 15 aprile scorso nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Firenze su presunti reati ambientali, che ha portato all'arresto di cinque persone. Pieroni, difeso dall'avvocato Lorenzo Zilletti, è accusato del reato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. Nei suoi confronti non sono state emesse misure cautelari. Secondo quanto appreso, starebbe valutando la possibilità di presentare ricorso al riesame contro i sequestri anche il capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana Ledo Gori, difeso dall'avvocato Enrico Marzaduri e anche lui accusato di corruzione per atti contrati ai doveri d'ufficio. Nessun ricorso invece sarà presentato dal direttore del settore ambiente e energia della Regione Toscana, Edo Bernini, accusato di abuso d'ufficio e difeso dall'avvocato Gaetano Viciconte. Nella tarda mattinata di oggi sono iniziati a Firenze gli interrogatori di garanzia davanti al gip per gli arrestati, tra cui i vertici dell'Associazione conciatori di Santa Croce sull'Arno.