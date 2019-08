Meningite, bambino di 7 anni in prognosi riservata a Firenze

Ven, 02/08/2019 - 19:41 — La redazione

Un bambino di 7 anni della provincia di Arezzo, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico 'Meyer' di Firenze per un caso di meningite. Secondo quanto si apprende dalla Asl, si tratterebbe di una patologia da meningococco B. Il bambino è stato accompagnato ieri pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo dalla mamma con febbre alta, diarrea e ipoattività, e durante gli accertamenti hanno iniziato a comparire segni della meningite, quindi i medici dell'ospedale aretino ha deciso l'immediato trasferimento al 'Meyer' dove c'è stata la conferma della meningite ed è stato sottoposto alle terapie necessarie. A seguito di questo caso il Dipartimento di Prevenzione della Asl Toscana Sud Est ha attivato le procedure di profilassi per tutti coloro che sono contatti stretti del bambino e che rientrano nei casi previsti da coinvolgere secondo apposita circolare ministeriale.