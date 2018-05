Temporali in arrivo a Firenze: allerta gialla fino alle 21 di stasera

Ven, 11/05/2018 - 13:32 — La redazione

Scattata l'allerta gialla per possibili temporali forti e conseguente rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (soprattutto Ema, Mugnone e Terzolle).

Lo segnala il centro funzionale regionale nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

L'allerta si concluderà alle 21 di oggi.

Fenomeni previsti (fonte Cfr):

aria fredda in quota mantiene, ancora per oggi, condizioni di instabilità pomeridiana con possibilità di temporali sparsi nelle zone interne, localmente di forte intensità. Domani pressione in temporaneo aumento con residui fenomeni limitati all'Appennino e ai rilievi meridionali (Amiata).

PIOGGIA: nel pomeriggio di oggi, venerdì, possibilità di rovesci e temporali a carattere sparso nelle zone interne, localmente di forte intensità. I fenomeni risulteranno più probabili sulle zone appenniniche e sui rilievi centro-meridionali. Attesi cumulati medi non significativi, massimi puntuali non elevati e intensità orarie fino a forti.

TEMPORALI: oggi, venerdì, possibilità di temporali sparsi in Appennino e sulle zone interne centro meridionali. I fenomeni potranno risultare localmente forti ed associarsi a gradinate e raffiche di vento. Domani, sabato, possibilità di isolati temporali sull'Appennino aretino, fiorentino e sull'area dell'Amiata.



Per informazioni sui fenomeni previsti:

http://www.regione.toscana.it/allertameteo

http://www.cfr.toscana.it

Per informazioni sui rischi e su come comportarsi:

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico