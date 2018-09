Concluso il sesto Campus Paralimpico della Toscana

Sab, 22/09/2018 - 14:00 — La redazione

È appena terminata la sesta edizione del Campus Paralimpico Estivo della Toscana, l’iniziativa del CIP Toscana che ha portato persone con disabilità fisica, in gran parte invalidi del lavoro, a cimentarsi per la prima volta con diverse discipline paralimpiche, per cinque giorni tutti insieme presso il resort Poggio all’Agnello di Piombino.

Il Campus Paralimpico, nato proprio in Toscana, è adesso inserito tra le iniziative previste dal piano quadriennale nazionale stipulato da INAIL e Comitato Italiano Paralimpico, e anche quest’anno è ben riuscito. I partecipanti, attraverso la fatica e le soddisfazioni che lo sport paralimpico sa dare, hanno cementato un gruppo affiatato: il merito va anche allo staff organizzatore di CIP Toscana e ai tecnici, figure preparate a lavorare con la disabilità e in grado di rendere appassionanti le discipline. Ottima anche la location di Piombino, molto accogliente e disponibile, che ha consentito ai ragazzi di provare anche sport acquatici come vela e canoa sulle vicine spiagge. Tennis in carrozzina, tiro con l’arco, scherma, sitting volley, tennis tavolo, nuoto e le esordienti bocce e tiro a segno sono state le discipline paralimpiche al centro del progetto Campus.

Il Presidente di CIP Toscana Massimo Porciani commenta l’iniziativa: “Diversi anni fa ci venne in mente che un modo ideale per avvicinare le persone disabili al paralimpismo potesse essere una vacanza a tema sportivo dove si prova, si fatica e poi ci si ritrova tutti insieme. L’iniziativa, che ha avuto il sostegno di INAIL, ha riscosso sempre successo in termini di partecipazione e ha portato a diversi risultati. Su tutti la nascita della prima squadra di sitting volley maschile in Toscana, formata da persone che lo avevano provato al Campus e si erano appassionate fino a strutturarsi e a partecipare al campionato nazionale”.

La soddisfazione e i sorrisi dei partecipanti hanno mostrato quanto lo sport, specialmente quello paralimpico, abbia funzione di aggregazione e socializzazione, oltre ad essere veicolo di benessere e strumento di welfare.

Comitato Italiano Paralimpico

Comitato Regionale Toscana