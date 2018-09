Nonno ascoltami!, arriva in Toscana la campagna nazionale contro i disturbi dell'udito

Sab, 22/09/2018 - 11:36 — La redazione

Arriva anche in Toscana la campagna nazionale "Nonno ascoltami! - L'ospedale in piazza", promossa da Udito Italia onlus, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute e con il supporto dell'Oms. Giunta alla nona edizione, la campagna promuove su tutto il territorio nazionale una nuova cultura della prevenzione e della salute dei cittadini, facendo controlli gratuiti dell'udito in varie piazze italiane. Le piazze toscane saranno Firenze (domenica 7 ottobre, piazza Strozzi), e Siena (domenica 14 ottobre, piazza Matteotti).