Firenze Carabiniere si spara a 25 anni, tragedia alla Scuola Marescialli

Firenze Carabiniere si spara in Caserma a 25 anni e muore. I primi a lanciare l’ allarme sono stati gli stessi allievi che sono stati anche i primi ad intervenire sul posto. Al momento le cause sono ignote e pare che la giovane non abbia lasciato alcun bigliettino per cui i motivi del gesto restano sconosciuti.

Nella giornata di ieri, martedì 22 aprile 2024, una notizia ha lasciato tutti senza parole. Una giovane a Firenze Carabiniere si spara e muore. L’allieva della Scuola Marescialli si è chiusa all’ interno di un’ aula e si è uccisa con la pistola di ordinanza. A dare l’allarme sono stati i suoi stessi compagni, ovviamente tutti sotto shock. Vediamo qui cosa è accaduto nel dettaglio.

Firenze Carabinieri si spara: tragedia alla Scuola Marescialli

Nella giornata di ieri, lunedì 22 aprile 2024, nel pomeriggio la routine della Scuola Allievi Marescialli dei Carabinieri di Firenze è stata scossa da una notizia sconvolgente. Una Carabiniera di 25 anni si è sparata e si è tolta la vita con la sua pistola di ordinanza. Le cause del gesto sono ancora del tutto ignote e pare la giovane non abbia lasciato alcun bigliettino per chiarire le cause del gesto.

La tragedia ha avuto luogo intorno alle 13 quando è giunta l’ora del pranzo ed in Caserma c’era molto movimento. La giovane Carabiniere si è chiusa nella sua stanza ed è lì che è avvenuto il tragico gesto. A dare l’allarme sono stati i suoi compagni di corso che hanno anche prestato i primi soccorsi. Anche il personale del 118 è stato prontamente allertato e nonostante la tempestività non sono riusciti a salvare la vita della giovane.

Sul posto sono giunti immediatamente anche il sostituto procuratore di turno della Procura di Firenze, Giacomo Pestelli ed i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale che hanno dato il via per le prime indagini.

Non sono chiari, almeno per il momento, i motivi del gesto che hanno portato al tragico epilogo. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno inutilmente cercato una lettera, che speravano che la giovane venticinquenne avesse lasciato per chiarire le motivazioni del gesto. Nelle prossime ore le indagini della magistratura italiana faranno il loro corso. Al momento è stato disposto il trasporto della salma all’istituto di Medicina Legale in attesa di tutti gli esami opportuni.