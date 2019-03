Elezioni, Verdini di nuovo al centro della politica toscana

Mer, 27/03/2019 - 17:37 — La redazione

di Christian Campigli - Il "Diavolo" abita a Pian dei Giullari. E rischia di incidere, pesantemente, anche sulle prossime elezioni comunali fiorentine. Questa mattina, tra i banchi di opposizione e di maggioranza della Regione, il tema del giorno ha magicamente assunto il colore rosa.

La nuova storia d'amore tra la figlia di Denis Verdini e Matteo Salvini ha, inutile negarlo, importante conseguenze politiche. Vere o di percezione (che in politica sono concetti sostanzialmente identici).

Le prime le stabilirà il tempo, le seconde sono invece già evidenti. Basta andare al bar, ad un centro commerciale o semplicemente per la strada. In un territorio come il nostro, regno incontrastato della polemica e del complottismo, l'equazione relazione amorosa-inciucio politico col padre è già una realtà consolidata.

In Regione, sottovoce, in molti considerano questa nuova storia una autentica mazzata per le speranze (poche, vista l'incapacità dei moderati di scegliere un candidato unitario per sconfiggere Dario Nardella) di vittoria alle elezioni comunali di maggio.

Nessuno, ovviamente, lo dice in modo aperto. Ma de facto, tutti hanno paura che l'uomo di Pian dei Giullari possa dare le carte, ancora una volta, sul futuro di Firenze. Anche perché è impossibile non riconoscere all'ideatore del Patto del Nazzareno una grandissima capacità di analisi politica.

Matteo Salvini sarà resistere alle avance dell'ex editore del Giornale della Toscana? In questo scenario la riunione del centro destra, che dovrà tenersi entro la fine di questa settimana, rischia di andare in una direzione diversa da quella ipotizzata fino a ieri.

La Lega terrà duro sul proprio candidato, mister Azimut Ubaldo Bocci, o concederà, magari dopo i disinteressati consigli del “suocero”, agli alleati spiragli di visibilità su Firenze (con l'ottimo Paolo Marcheschi) e su Prato con Rita Pieri, in cambio di una totale libertà di manovra sul Piemonte? Dubbi, perplessità che attanagliano i simpatizzanti di centro destra.

Che, a meno di sessanta giorni dal voto, non sanno ancora chi sarà il candidato per Firenze, dove sarà posta la sede del comitato elettorale e da chi sarà composta la lista civica di supporto.

Perché, come diceva Vince Neil con i suoi Motley Crue nel 1983 “Shout at the devil. he’s the wolf screaming lonely in the night”.

