7.400.000 euro per completare la Ciclopista dell'Arno e Tirrenica

Ven, 01/03/2019 - 10:43 — La redazione

Sette milioni e quattrocentomila euro sono stati assegnati dalla Regione Toscana per il completamento della Ciclopista dell'Arno-Sentiero della bonifica e per la ricucitura di ampi tratti già realizzati della Ciclopista Tirrenica.

Le risorse stanziate agli enti locali afferiscono ai Fondi strutturali europei, in particolare del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Infrastrutture 2014-2020.

Ciclopista Tirrenica - Grazie a questo nuovo finanziamento tutto il tracciato litoraneo della Tirrenica ricadente nelle province di Massa Carrara e Lucca diventa quindi percorribile con continuità, attraverso un cruciale intervento di lunghezza molto limitata (730 metri) realizzato dal Comune di Montignoso grazie ad un contributo di 348.000 euro.

Ciclopista dell'Arno - È previsto il completamento del tracciato dalla sorgente alla foce, con interventi funzionali al collegamento ad altre ciclovie di rilievo provinciale o regionale. Una serie molto variegata di azioni di adeguamento e messa in sicurezza di tratti a viabilità promiscua, costruzione di passerelle e ponti, e realizzazione ex novo di tratti ciclopedonali permetterà completare le opere necessarie per percorrere in sicurezza tutta la Ciclopista dell'Arno, da Stia al mare. Le tratte finanziate con le risorse messe a disposizione dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e destinate a questa ciclovia, in complesso circa 7 milioni di euro, andranno ad aggiungersi a quelle finora già realizzate o in fase di realizzazione.

La Regione Toscana ha inoltre stanziato fondi sul bilancio regionale 2019 che si sommano a ulteriori 200 mila euro di risorse europee ancora disponibili e che permetteranno la riapertura dei termini dell'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per ottenere finanziamenti destinati al sistema ciclabile Ciclopista dell'Arno-Sentiero della bonifica e alla Ciclopista Tirrenica (con decorrenza dal 6 marzo), e ulteriori interventi per lo sviluppo della mobilità ciclabile regionale.

"Prosegue l'impegno sulla mobilità sostenibile della Regione Toscana, che continua a finanziare progetti importanti che incentivano la mobilità alternativa, anche intesa come mobilità ciclabile", sottolinea l'assessore a infrsstrutture e mobilità Vincenzo Ceccarelli. "I cambiamenti culturali hanno bisogno di strumenti adeguati: dotarsi di vie ciclabili, destinate sia all'uso quotidiano che al cicloturismo, è uno dei passi necessari per decongestionare la mobilità, migliorare il nostro stile di vita e abbattere le emissioni."

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nel tempo ha finanziato vari interventi. In particolare:

178.000 euro per la Provincia di Arezzo, capofila per un intervento che permetterà di collegare due stralci già finanziati che collegano la città di Arezzo con i comuni del Valdarno Aretino, attraverso la messa in sicurezza di una strada provinciale tramite la costruzione di una pista ciclabile in sede propria.

575.926 euro con i quali il Comune di Cavriglia, assieme al comune di San Giovanni Valdarno, collegherà il proprio capoluogo comunale al tracciato di fondovalle attraversando alcune zone di interesse naturalistico e sportivo, per raggiungere, in futuro, il percorso dell'Eroica in comune di Gaiole in Chianti.

388.000 euro al Comune di Figline e Incisa Valdarno che darà continuità alla pista ciclabile sull'argine leopoldino attraverso una nuova passerella ciclopedonale sul torrente Cesto, collegandosi al tratto in via di realizzazione da parte del Comune di San Giovanni Valdarno.

2.718.400 euro ai Comuni di Fiesole, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Reggello e Figline e Incisa Valdarno che, con un bando in forma aggregata, garantiranno la connessione dell'itinerario alle tratte esistenti del Valdarno aretino a sud e del Comune di Firenze a nord mediante la realizzazione di un percorso ciclabile che collega la stazione ferroviaria di Incisa Valdarno alla località il Girone nel Comune di Fiesole, ricollegandosi alla viabilità ciclabile già realizzata.

1.600.000 euro al raggruppamento di comuni di San Miniato, Fucecchio, Cerreto Guidi, Santa Croce sull'Arno, Castelfranco di Sotto, Monopoli Val d'Arno che realizzeranno interventi necessari per raggiungere i principali centri abitati, gli attrattori e le stazioni ferroviarie.

1.200.000 euro per creare una connessione e una continuità di percorsi con le tratte esistenti e in corso di realizzazione tra i due Comuni di Pontedera e Cascina, il Comune di Calcinaia realizzerà un percorso ciclabile di circa 6 km gradevole e sicuro per gli utenti delle due ruote.



Vengono inoltre finanziati importanti interventi che, seppur non ricompresi nel tracciato principale del Sistema Integrato Ciclopista dell'Arno-Sentiero della Bonifica, saranno utili alla connessione con altri percorsi turistici di rilievo regionale e nazionale. In particolare il Comune di Sinalunga ha ottenuto un finanziamento di 200.000 euro per realizzare un percorso ciclopedonale di collegamento tra Sentiero della Bonifica e la stazione ferroviaria, i principali centri abitati del comune e il percorso della Via Lauretana Senese. I Comuni di Sansepolcro e Anghiari realizzeranno invece il primo stralcio del collegamento della Ciclovia Tiberina con la Ciclopista dell'Arno (parte della Ciclovia dei 2 Mari) grazie a 190.000 euro.