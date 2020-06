Gioco online: grande passione dei fiorentini

Mar, 09/06/2020 - 14:30 — La redazione

I numeri parlano chiaro: il gioco in Italia continua a essere un trend in crescita, complice anche l’evoluzione tecnologica che ha reso fruibili i casinò direttamente sul computer o sullo smartphone, permettendo di fatto a chiunque di connettersi e giocare in qualsiasi momento, anche rimanendo seduti sul divano di casa.

Fonte: Needpix

Nonostante il numero delle sale bingo e VLT sia in costante aumento, sempre più appassionati preferiscono affidarsi ai casinò online che, oltre a svariate promozioni e bonus, permettono ai giocatori di competere tra di loro tramite le Casino Races. Delle competizioni, dove tutte le vincite lorde fanno raccogliere anche dei punti che formano una classifica, al termine delle quali i giocatori che sono riusciti a raggiungere le posizioni più alte ricevono delle ricompense.

L’Italia è tra i paesi che giocano di più. Secondo gli ultimi dati condivisi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il volume del denaro speso nel 2019 è aumentato del 3,5%, superando la cifra di 110 miliardi di euro e una spesa pro capite pari a 2.180 euro: in particolare il solo gioco online ha visto un aumento del volume di denaro giocato del 16% in più rispetto al 2018. Per quanto riguarda il consumo pro capite nelle varie regioni, ai primi tre gradini del podio troviamo Abruzzo, Lombardia e Campania, mentre le regioni meno inclini al gioco sono Calabria, Basilicata e Valle d’Aosta.

Firenze e Toscana, qualche numero sul gioco

Anche in Toscana, come nel resto dell’Italia, i volumi del gioco sono in crescita con una spesa regionale pari a oltre 4 miliardi di euro. Ogni abitante spende in media 1.304 euro, con il comune di Montecatini Terme che detiene l’incredibile record di spesa pro capite pari a 6.067 euro.

Per quanto riguarda le province il primato appartiene a Prato, dove i cittadini spendono circa 2.940 euro a testa, seguita da Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Firenze (con 1.188 euro) e Arezzo, mentre in fondo alla classifica si attestano Pisa, Grosseto e Siena.

È grazie ai casinò online che il trend delle piattaforme di gioco online continua a salire anche tra i toscani; dal momento che tutte le province, con l’unica eccezione di Grosseto, hanno visto ridursi la presenza di sale scommesse. Tra il 2018 e il 2019 in Toscana sono scese di 24 unità i luoghi dove giocare: Prato ha visto chiudere ben 5 sale, seguita da Firenze, Massa Carrara e Siena, dove il calo si è attestato a 4 unità commerciali.

Casinò online, tra novità e nuove tecnologie

Non è una sorpresa se i casinò online spopolano in Toscana come in Italia, dal momento che i siti di scommesse e le app di gioco stanno vivendo una fase di grande innovazione, andando a mescolarsi alle tecnologie più innovative, per regalare all’utente un’esperienza di gioco sempre più intrigante e immersiva.

Fonte: Pixabay

Nei prossimi anni la realtà virtuale diventerà preponderante nel mondo dei casinò online, in grado di regalare ai giocatori le stesse sensazioni e la stessa esperienza come se si trovassero davvero nei migliori casinò di Las Vegas, oltre alla possibilità di partecipare a eSport o tornei di poker virtuali in maniera più coinvolgente.

Una novità interessante che prenderà sempre più piede nelle piattaforme di gioco è quella del riconoscimento vocale, fornendo all’utente la possibilità di controllare con la voce i principali aspetti, come chiamare carta al blackjack ma anche interagire con gli altri giocatori e persino dialogare live con il proprio croupier.

L’interazione virtuale del gioco sarà sempre più divertente con i comandi di riconoscimento gestuale: grazie a sofisticate telecamere 3D si potrà girare la roulette o fare puntate al tavolo da poker.

Tra le novità più importanti troviamo senza dubbio quella dello streaming, infatti, le aziende del gambling online stanno cercando d’inserirsi in questo proficuo mercato, sicuramente una frontiera inesplorata dal punto di vista delle scommesse, che sicuramente ha in serbo grandi potenzialità. Nessuna competizione con i giganti Netflix o Youtube, ma piuttosto puntare a creare un momento “social” di aggregazione, capace d’intrattenere i giocatori anche quando non stanno scommettendo, dando forma a una nuova tipologia di utente: lo slot streamer che condividendo le partite dal vivo creando attorno a sé una community di appassionati, una sorta di social network riservato agli amanti di scommesse e giochi online.