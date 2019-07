Domani Luca Milani visita l'istituto penitenziario di Sollicciano

Lun, 01/07/2019 - 15:01 — La redazione

“La prima uscita in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Firenze l'ho voluta dedicare ad una visita, accompagnato dal Garante dei detenuti Eros Cruccolini, all'Istituto penitenziario di Sollicciano. Ho voluto dare un segnale di vicinanza e di attenzione delle Istituzioni fiorentine verso questa realtà – sottolinea il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – che facciamo fatica a considerare parte della città.

L'amministrazione comunale di Firenze ha cercato, da sempre, di farsi interprete dei bisogni dei carcerati e del personale in servizio. Negli ultimi tempi sono stati intrapresi diversi progetti per permettere l'inserimento lavorativo dei carcerati, sento però la necessità di rivolgere un appello alle imprese del territorio affinché possano condividere questo impegno sociale.

Nonostante i miglioramenti, le condizioni di vivibilità sono dure per tutti, reclusi e dipendenti.

Un progetto della Regione Toscana per la riqualificazione energetica, che prevede la coibentazione delle pareti e l'installazione di pannelli fotovoltaici è fermo per un ricorso al Consiglio di Stato. Questo progetto di riqualificazione permetterebbe anche la dotazione di piastre ad induzione anziché dei fornelli a gas che, purtroppo, vengono utilizzati anche allo scopo di inalazione del gas con conseguenze anche drammatiche, come è accaduto un mese fa quando si è verificato un decesso. E' altresì importante attivare, finalmente, la nuova cucina che consentirebbe di migliorare il carico di lavoro sulla cucina attuale.

Massima disponibilità – aggiunge il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – per aiutare il direttore ed il neo nato Consiglio dei detenuti per tutte quelle iniziative che potremmo intraprendere per aiutare lo sviluppo delle attività del carcere nella direzione della promozione umana con l'obiettivo di ridurre la recidiva che vede oggi 7 detenuti su 10 tornare in carcere dopo aver scontato il loro periodo di pena”.

Domani, martedì 2 luglio, sempre assieme al Garante dei detenuti Eros Cruccolini, il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani proseguirà la visita alla Casa circondariale Mario Gozzini.