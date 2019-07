Ciclismo: a Ferragosto la Firenze-Viareggio

Lun, 01/07/2019 - 15:36 — La redazione

É una delle classiche del ciclismo dilettanti che dal 1946 lega alla bicicletta il Ferragosto di fiorentini e toscani. La manifestazione, giunta ormai alla sua 73ª edizione, torna quest’anno a chiamarsi Firenze-Viareggio, per consolidare un legame con la città che ospita l’arrivo dei giovani ciclisti sullo storico lungomare.

Per festeggiare questo ritorno, la gara ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Carnevale e il Burlamacco, simbolo per eccellenza della città, è protagonista sulla maglia che indosserà il vincitore della gara alla premiazione.

La gara del giorno di Ferragosto segna nell’albo d’oro nomi del calibro di Enzo Sacchi, Valerio Tebaldi, Ivan Gotti, Gianmatteo Fagnini e Luca Scinto. Negli ultimi anni, sono da segnalare i successi di Yaroslav Popovich, del polacco Rafal Majka, vincitore della maglia di miglior scalatore al Tour de France 2014 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio 2016, e di Salvatore Puccio, maglia rosa per un giorno al Giro d’Italia 2013. Ultimo in ordine di tempo Fausto Masnada vincitore della gara nel 2016 che ha conquistato quest’anno una tappa del Giro d’Italia. Gino Bartali e Alfredo Martini sono stati più volte membri della giuria, contribuendo così a scrivere un pezzo della storia della corsa.

“Una corsa che nasce nel cuore di Firenze, a San Frediano – ha ricordato l'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi – e che di San Frediano, quartiere artigiano e di popolo, ha un po' le caratteristiche. Una gara storica che è servita a tanti grandi campioni per cominciare l'ascesa nel mondo del professionismo”.

“Una gara storica, tra le più importanti d'Italia – ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione – la manifestazione, nata nel 1946 grazie ai soci dell’Associazione sportiva Aurora, nel corso degli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i dilettanti del ciclismo a livello nazionale. Senza dimenticare che parte da piazza Tasso, uno dei luoghi simbolo della nostra città”.

Per questa edizione l’A.S. Aurora ha sviluppato il progetto “Cycling into the future” in cui il ciclismo e la sostenibilità ambientale si snodano come un filo verde all’interno della corsa.

“Firenze e Viareggio, sono due città molto diverse ma accomunate dalla stessa passione per la nostra storica corsa – ha rilevato Daniele Grazie, responsabile marketing della manifestazione - due città che hanno anche un’altra caratteristica in comune: l’acqua del fiume Arno la prima e l’acqua del Mare Tirreno la seconda, dove il fiume toscano termina il suo tragitto, non lontano dall’arrivo dei nostri giovani ciclisti a Viareggio. Per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli spettatori della corsa l’A.S. Aurora ha voluto così porre l’attenzione sulla tematica della dispersione della plastica nei fiumi e nei mari e sul riciclo del materiale plastico, realizzando uno partnership con Legambiente Toscana e Firenze e con aziende che fanno della sostenibilità ambientale la loro mission.”

Grazie a questi sponsor tecnici è stato possibile realizzare la maglia premio del vincitore della corsa con un tessuto derivante dal riciclo della plastica. Lo sport è un elemento fondamentale della nostra comunità e deve poter essere utilizzato come strumento di diffusione di una cultura della sostenibilità, per questo il tema sarà sviluppato durante “Ciclismo e sostenibilità ambientale” che si terrà il 17 luglio alle 18.30 al Circolo A.S. Aurora in Piazza Tasso.

Immancabile la cena di presentazione al pubblico fissata per giovedì 4 luglio in piazza Tasso.

Durate la serata e nel corso degli altri eventi saranno vendute delle magliette sempre realizzate con un tessuto derivante dal riciclo della plastica e il ricavato sarà devoluto alla famiglia di Michael Antonelli, il giovane ciclista che lo scorso anno rimase vittima di una tremenda caduta durante la gara.

Patrocini: Regione Toscana, Comune Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Viareggio, Legambiente Toscana e Firenze, Coni Comitato Regionale Toscana, FCI Comitato Regionale Toscana.

Main sponsor: Vigili Giurati, Sea Ambiente e Sea Risorse.

Sponsor ufficiali: Skoda, Neri Sottoli, Gallori Gomme, Natali Renato, Savino del Bene, Del Re & Sandrucci

Sponsor tecnici: Effepi, Sinterama Group e New Life, Kuthai