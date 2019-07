Notti di mezza estate: lunedì ultimo appuntamento con "The Price of Everything"

Sab, 20/07/2019 - 12:21 — La redazione

Ultimo appuntamento con la X edizione di Notti di mezza estate, la rassegna estiva dello Schermo dell’arte Film Festival.

Lunedì 22 luglio nel Piazzale degli uffizi alle 22 sarà proiettato The Price of Everything di Nathaniel Kahn (2018), figlio del famoso architetto Louis Kahn, che indaga le ragioni che hanno trasformato il mondo dell’arte in un mercato multimilionario. Interviste a curatori, collezionisti, art dealers e artisti tra i quali Jeff Koons - le cui opere sono le più valutate al mondo e che sarà protagonista a Palazzo Strozzi di una mostra personale nel 2020 - e Larry Poons che critica le leggi di un mercato che lo rese ricco negli anni ’70, fanno emergere un ambiente per molti versi superficiale, dove capolavori vecchi e nuovi sono venduti a prezzi dieci volte più alti di quelli che avrebbero avuto solo quindici anni fa.



Il programma Notti di Mezza estate fa parte di “Apriti Cinema”, progetto strategico dell’Estate Fiorentina 2019, rassegna cinematografica organizzata da Quelli della Compagnia di Fondazione Sistema Toscana e associazione Quelli dell’Alfieri.





Lo schermo dell'arte Film Festival / Notti di mezza estate X edizione

Lunedì 22 luglio 2019, ore 22.00Firenze, Piazzale degli Uffizi

Tutti i film sono in versione originale e sottotitolati in italiano.

