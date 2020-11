Covid, Giani: "1929 nuovi positivi. Continuiamo a essere responsabili"

Dom, 22/11/2020 - 11:44 — La redazione

"I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.929 su 17.481 tamponi molecolari e 2.246 test rapidi effettuati. Le donne e gli uomini del nostro sistema sanitario sono al loro fianco per prendersene cura. Continuiamo a essere responsabili per diminuire i contagi e tornare presto a vivere la Toscana".

Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in un post su Facebook, dove ha postato la foto di un infermiere accanto al letto di un paziente Covid ricoverato nell'ospedale di Empoli (Firenze).