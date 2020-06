Vacanze o studio, ecco come trovare casa in affitto a Firenze

Mar, 09/06/2020 - 10:22 — La redazione

Sono in tanti quelli che desiderano vivere nella nostra Firenze, o comunque passarci un periodo della loro vita. Settimane, mesi o anni, per una vacanza, un tirocinio o persino per un intero ciclo di studi all'università.

Fondata nel 1931, l'Università degli Studi di Firenze oggi conta 1800 tra docenti e ricercatori, 1600 tra tecnici e amministrativi, altrettanti dottorandi e assegnisti di ricerca e ben 136 corsi di laurea, suddivisi in primo livello, secondo livello e corsi a ciclo unico. Non stupisce quindi che all'UniFI siano oltre 50.000 gli studenti iscritti, di cui un quarto proviene da fuori regione e trascorre nel capoluogo toscano almeno 3 anni della propria vita. Questo esercito di ragazzi e ragazze ha come prima necessità quella di un tetto sotto la testa, dato che i posti letto presso le residenze universitarie sono pochi e spesso si entra soltanto con una borsa di studio.

Ma a fianco degli studenti universitari, è in crescita anche il fenomeno del turismo stanziale, in cui i viaggiatori, solitamente in coppia o in famiglia, scelgono una città per trascorrerci settimane o mesi, per viverla come un abitante del posto, senza avere fretta di visitarne i monumenti e i musei, preferendo trascorrere del tempo nei quartieri popolari, frequentando gli eventi e le manifestazioni. Questa tipologia di vacanzieri ovviamente preferisce le case piuttosto che gli hotel, ed ecco quindi che anche per loro nasce l'esigenza di cercare casa in affitto.

Ed è per questo motivo che è sempre più palpabile l'esigenza di cercare casa in affitto a Firenze, o semplicemente una stanza da condividere coi coinquilini. Per farlo esistono vari modi, ad esempio seguendo gli annunci pubblicati sui portali web che trattano di affitti , che negli ultimi anni hanno un traffico in costante crescita.

Come trovare casa in affitto a Firenze

Ci sono diversi modi per trovare casa in affitto nella nostra città, dai più classici ai più innovativi. Ecco quali sono.

Bacheche universitarie

All'ingresso di ogni università fa bella mostra di sè la classica bacheca piena di foglietti di ogni tipo, per permettere ai ragazzi di offrire e richiedere prestazioni. Spesso si trovano annunci di lavoro, altre volte l'argomento sono ripetizioni o aiuti per esami particolarmente ostici, ma può capitare che qualcuno decida di pubblicare un annuncio per una casa o una stanza in affitto. Ecco quindi che le bacheche universitarie sono il primo posto in cui guardare per trovare casa a Firenze: nessun costo di intermediazione e una trattativa informale. Proprio quello che serve per uno studente fuori sede impaurito e squattrinato!

Siti web di settore

Parlando di siti web si sfonda una porta aperta: dai classici siti di annunci passando per quelli specializzati in stanze o case in affitto, il mondo di internet può essere una vera e propria giungla, ma con un po' di esperienza si riesce sicuramente nell'intento di trovare la casa perfetta. Il vantaggio di affidarsi alla rete è che è possibile iniziare la ricerca già diversi mesi prima della partenza, ed avere a disposizione foto, descrizione e planimetria per prendere una decisione serena con più informazioni possibili.

Gruppi Facebook

La nuova frontiera del cercare casa in affitto per periodi più o meno lunghi sono i gruppi Facebook. Ogni città praticamente ne ha uno, vi basterà accedere al social network più famoso del mondo e cercare con la lente; con un po' di pratica riuscirete a raggiungere risultati insperati!

Quotidiani e periodici

Molto in voga negli anni '90 o comunque prima che internet diventasse un fenomeno di massa, la ricerca di case in affitto leggendo gli annunci pubblicati sui quotidiani o sui periodici adesso è ormai rimasta un'abitudine di pochi. Ma se al bar vi capita un giornale sottomano, prima di saltare direttamente alla pagina dello sport provate a dare un'occhiata agli annunci immobiliari, non si sa mai che possiate trovare la casa dei vostri sogni!

Agenzie immobiliari

E infine, se non siete riusciti a trovare la vostra casa in affitto a Firenze con tutti questi suggerimenti, potrete sempre rivolgervi ad un'agenzia immobiliare. Serietà e professionalità garantite, ma ovviamente l'agente vorrà il suo giusto compenso per il lavoro di mediazione.