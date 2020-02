Epic fail leghista, europarlamentare sbaglia hashtag e la frase fa ridere

Gio, 06/02/2020 - 19:36 — Massimo Sconforto

Chi di hashtag ferisce di hashtag perisce. E' la (breve) storia triste dell'europarlamentare toscana della Lega, e sindaco di Cascina (Pisa), Susanna Ceccardi.

L'eurodeputata infatti ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un messaggio per prendere le distanze dalle parole del direttore creativo di Benetto Oliviero Toscani, oggi licenziato dall'azienda, che nei giorni scorsi si era lasciato andare in alcuni commenti fuori luogo sulle vittime del crollo del Ponte Morandi di Genova ("ma chi interessa che caschi un ponte").

"A Oliviero Toscani non interessa se il ponte Morandi è crollato. A noi invece si." scrive Susanna Ceccardi, corredando il post di hashtag e foto con la frase dell'hastag, per non sbagliarsi. Ed è proprio qui che la comunicazione leghista 'casca' nell'errore: #anointeressa recita l'hashtag fotografato.

Manca infatti una "i" tra "a noi" e "interessa", tanto che la lettura dell'hashtag risulta un pasticciaccio. Si può leggere un comico "ano interessa", oppure "anoi nteressa", quasi fosse un'inflessione dialettale.

Subito si è scatenata l'ironia del web, con commenti e meme dedicati all'europarlamentare leghista.

Ma c'è anche un precedente 'grammaticale' molto simile che qualche mese fa aveva appassionato i commentatori social. Infatti i consiglieri regionali del Carroccio, per protestare contro una proposta di legge in aiuto ai migranti, esibirono delle magliette con il più classico slogan salviniano: "Prima i Toscani", se non fosse che la divisione in sillabe della frase, stampata sulle t-shirt, era sbagliata. "Pri-ma i Tos-ca-ni" invece della formula corretta "Pri-ma i To-sca-ni".