Cap Firenze Centro: ecco il codice di avviamento postale dei quartieri di Firenze

Cap Firenze Centro, conoscere il codice di avviamento postale dei quartiere della zone del centro di Firenze è molto importante, perché in tal modo con un semplice codice è possibile individuare in modo immediato la zona di riferimento.

Firenze è una città molto conosciuta e molto amata, connotata anche di buone valutazioni tanto che a molte persone piacerebbe trasferirsi in questa zona per vivere. Vediamo qui qualcosa in più sui Cap Firenze Centro.

Cap Firenze Centro: ecco il Codice di avviamento postale di ciascun quartiere

Firenze è una città che ospita circa 380 mila abitanti ed è il capoluogo della regione Toscana. La città è il primo comune per densità demografica in Toscana, con un popolazione superiore a 1 milione di popolazione e nonché l’ ottavo comune di Italia.

Le prime Circoscrizioni di decentramento fiorentine sono state create a metà degli anni Settanta. Fino al 1990 i Quartieri erano 14 per diventare poi con la attuale riforma cinque.

Il primo quartiere di Firenze è il quartiere “Centro Storico”. L’area urbana comprende i rioni San Jacopino, Piazza Puccini e alle Cascine ed è il quartiere che custodisce in sé l’anima di Firenze. La parte del centro storico è sempre frequentata da moltissimi turisti, milioni e milioni ogni anno che decidono di visitare questi luoghi fantastici. Il CAP di questa parte del centro storico di Firenze è il 50144.

Il secondo quartiere di Firenze è il cosiddetto “Campo di Marte” che comprende delle aree prettamente residenziali oltre che le principali strutture sportive della città. Tra le parti che comprende c’è lo Stadio Artemio Franchi, il Centro Tecnico Sportivo Federale della FIGC. Il CAP del centro in questo caso è il 50137.

Il terzo quartiere è quello di “Gravinana – Galluzzo” che è composto dalle zone di Gavinana, Bandino, Sorgane e Nave a Rovezzano ed occupa la parte a sud est della parte di Firenze. Il CAP è il 50139.

Il quarto quartiere è quello di “Isolotto – Legnaia” ed è composto da principalmente: Isolotto, Legnaia, Soffiano, San Lorenzo e Greve e Cintola e al suo interno ci sono le strutture sanitarie ed universitarie più note della Regione Toscana. Il Codice di Avviamento Postale di questa zona è il 50121.

Il quinto quartiere è il Rifredi che è quello più esteso e frequentato della città. Il CAP di questa zona è il 50127.