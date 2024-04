B&B Firenze Centro Storico: ecco dove dormire

B&B Firenze Centro Storico, questa è una delle ricerche più effettuare soprattutto nei periodi in cui ricorrono dei ponti ove è più possibile spostarsi ed organizzare un viaggio di piacere. Nel corso di questa settimana ricorre un bel ponte lungo, il 25 aprile 2024 si celebra la Festa della Liberazione e cade di giovedì. Per tale ragione ne viene fuori un bel ponte lungo, che dura alcuni giorni e consente a chi vuole di spostarsi ed organizzare una passeggiata fuori porta.

Firenze è una delle città artistiche e culturali più amate di Italia e che ogni anno attira milioni e milioni di turisti, sia italiani che stranieri. I B&B sono una soluzione ottimale per trascorrere alcune notti fuori casa, dove si riesce a coniugare risparmio ed posizioni perfette. Vediamo qui quali sono i migliori B&B Firenze Centro Storico dove dormire e trascorrere qualche giorno di vacanza.

B&B Firenze Centro Storico: quali sono i migliori posti in cui dormire

Molti turisti, italiani e non, decidono ogni anni di visitare la meravigliosa città di Firenze ricca di arte e cultura. Tra le migliori scelte per soggiornare in città ci sono i bed and breakfast che riescono a consentire un ottimo soggiorno in città, a prezzi più contenuti, in centro e con tutte le comodità. Tendenzialmente la scelta di puntare sui B&B si rivela più economica rispetto agli hotel. Il sogno dei turisti è ancor più poter dormire nel centro della città. Vediamo qui i migliori B&B Firenze Centro Storico in cui si può dormire per un soggiorno di eccezione.

Tra i migliori B&B a Firenze nel Centro Storico non possiamo non citare il B&B Hotel Firenze Laurus Al Duomo. Questa struttura ricettiva si trova in pieno centro e gode di una meravigliosa vista sulla città. La struttura gode di varie camere e tutte con attimi servizi che regalano un soggiorno di grande livello.

Un’altra struttura di eccezione è il B&B La Marmora 39 che si trova in pieno centro a Firenze, ha recensioni eccellenti ed è dotato di tutti i servizi necessari. Si rende possibile l’accesso alla struttura ricettiva grazie ad un ingresso indipendente, e la struttura è dotata di comodo ascensore ed un deposito bagagli. All’interno della struttura è possibile usufruire, a scelta, del servizio di ristorante ed inoltre c’è una ampia zona giochi interna.

Questi sono solo due dei più rinomati B&B del centro storico di Firenze che rendono meraviglioso il soggiorno di milioni di turisti ogni giorno.