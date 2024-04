Firenze incidente autobus: perde il controllo e di schianta

Firenze incidente autobus in Piazza Oberdan, perde il controllo del mezzo e si schianta. Oggi pomeriggio, mercoledì 24 aprile 2024, nel primo pomeriggio la giornata del capoluogo fiorentino è stata sconvolta da questo incidente che vede coinvolto un autobus.

Un autobus per cause ancora da accertare si è schiantato contro il muro di una casa in Piazza Oberdan, l’ incidente è avvenuto all’ incrocio con via Bernardino Telesio. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato allo schianto. Vediamo qui nel dettaglio cosa è accaduto riguardo questo incidente.

Firenze incidente autobus: ecco cosa è accaduto

Nel primo pomeriggio della giornata di oggi, mercoledì 24 aprile 2024, un autobus di linea della linea di Firenze. Il mezzo ha perso il controllo e si è schiantato in Piazza Oberdan all’ incrocio con Via Bernardino Telesio. Le cause che hanno portato all’ incidente sono tutte ancora da chiarire e di fatti non conosciamo tutti i dettagli della vicenda.

Il conducente di un autobus di linea del bus 6B che percorre la strada tra l’ ospedale Torre Galli e Novelli. Al momento non è ancora chiara la dinamica che ha determinato l’ incidente. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia municipale del territorio per eseguire i rilievi e per gestire il traffico.

Questo non è il primo incidente che si è verificato in questo periodo con gli autobus. Solo qualche giorno è accaduto che un autobus di linea, sempre nel territorio fiorentino, è stato protagonista di un incidente e che si è poi schiantato contro un ristorante e pizzeria. Anche in questo caso si è reso necessario l’ intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale. L’intervento è stato necessario per regolare il traffico e per cercare di capire al meglio la dinamica del sinistro verificatosi.

Il territorio di Firenze è ben collegato con la linea degli autobus. Nei dintorni di Firenze, i titoli di viaggio “Urbano capoluogo Firenze” consentono l’utilizzo dei tram e degli autobus urbani che attraversano le città di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia. Inoltre, permettono di accedere ai servizi di autobus extraurbani nell’area metropolitana fiorentina (su tratti sovrapposti) e ai treni regionali nelle seguenti stazioni: Firenze SMN, Firenze Rifredi, Firenze Statuto, Firenze Campo Marte, Le Piagge, Le Cure, Firenze Rovezzano, Firenze Castello, Firenze San Marco Vecchio e Firenze Porta al Prato.