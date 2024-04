Centro commerciale Firenze: ecco dove fare shopping

Centro Commerciale Firenze ecco quali sono i migliori posti in cui fare shopping e trovare alcune tra le cose più rare e preziose. Quando parliamo di città commerciali ovviamente la prima città italiana cui pensiamo è Milano, ma anche la città di Firenze ospite degli oggetti preziosi e rari oltre che originali che fanno impazzire i turisti.

Firenze è una città che negli ultimi anni sta avendo sempre più successo e viene scelta per moltissime ragioni da turisti sia stranieri che italiani per visitarla. Oltre che essere una città turistica ed artistica il capoluogo fiorentino riesce a stupire anche per lo shopping. Qui possono trovarsi oggetti unici e preziosi che sono pregiati e molto ricercate.

Centro commerciale Firenze: vediamo qui quali sono i posti migliori dove fare acquisti particolari

Firenze è una città ricca di storia, di arte, di cultura ed è una delle città che in questo momento è tra le più amate di Italia. Anche nel capoluogo fiorentino c’è un grande centro commerciale ove è possibile reperire oggetti preziosi e rari che sono una vera ricchezza.



Mercato di San Lorenzo: Questo mercato è un vero paradiso per chi cerca occasioni. Troverai capi di pelle raffinati e autentici piatti toscani a meno di € 100 e € 10 rispettivamente. Approfitta per portare a casa souvenir unici a meno di un euro.

Via de ‘Tornabuoni: Famosa per le sue boutique di lusso, questa strada vanta nomi come Gucci e Versace, pronti a soddisfare i tuoi desideri ma anche a vuotare il tuo portafoglio.

Angela Caputi: Un’oasi di gioielli ispirati all’epoca d’oro di Hollywood. Questi pezzi eleganti in resina e cristallo sono perfetti per te o per regalare.

Scuola del Cuoio: Immersa in una chiesa medievale, questa scuola di pelletteria vanta borse e accessori di alta qualità, tutti a un prezzo accessibile.

Aqua Flor: Perfetto per gli amanti dei profumi, qui troverai candele e prodotti per il corpo realizzati con fragranze esclusive.

Officina Profumeria Santa Maria Novella Il negozio originale di questo celebre marchio offre saponi e lozioni eccezionali, oltre a regali unici.

Mercato Centrale: Questa struttura storica offre non solo shopping, ma anche un’esperienza gastronomica con prodotti freschi e vini toscani, il tutto accompagnato da musica dal vivo.

Questi sono solo alcuni dei più importanti centri commerciali ove è possibile fare uno shopping di livello.