25 Aprile Firenze: cosa fare in Toscana tra cortei e concerti

Il 25 Aprile in Italia ricorre la Festa della Liberazione italiana e quest’anno questo giorno ricade di giovedì per cui c’è un ponte del 25 aprile con molti eventi. Il 25 aprile a Firenze sono stati organizzati numerosi eventi come concerti, mercatini, cortei ed iniziative di vario e diverso tipo.

La giornata della Liberazione è da sempre vissuta tra momenti di riflessione, occasione di svago, anche momenti di confronto e di opposizione. Vediamo qui alcune delle cose che è possibile fare il 25 aprile a Firenze per la ricorrenza.

25 aprile Firenze: ecco le celebrazioni ed i cortei

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Civitella Cal di Chiana, in Toscana, per celebrare il 79 esimo anniversario della Liberazione italiana. Questa città è stata scelta proprio perché è stata un simbolo di quel periodo, teatro di stragi efferati. Alla stessa città è stata poi riconosciuta la medaglia d’oro al valore civile.

In tutta la regione Toscana si ricorda l’ importanza della Liberazione italiana. Il 25 aprile a Firenze si depone una corona di allora in Piazza Unità di Italia, alle ore 10, per onorare i caduti. Subito dopo ci sarà la cerimonia sull’arengario di Palazzo Vecchio. In questo momento vi sarà data lettura, da parte dello scrittore Stefano Massini, del monologo del giornalista Antonio Scurati. Nel pomeriggio, alle ore 17, in Piazza della Signoria ci sarà in concerto dell’Orchestra Filarmonica di Firenze.

Contemporaneamente nel capoluogo ed in centro si seguiranno nel corso di tutta la giornata numerosi cortei. In Piazza Poggi è previsto che da mezzogiorno avrà luogo il consueto pranzo antifascista . In questo momento numerosi saranno i canti ed i cori.

Nel pomeriggio il corteo alle ore 15:30 arriva in Spirito Santo dove sono in programma alcuni interventi dal palco, con discorsi e canti. Poi il corteo e gli eventi continuano in Piazza Tasso per rendere omaggio alle vittime delle stragi del 1944. Dopo è previsto che si faccia ritorno in Santo Spirito dove avrà luogo in concerto finale con Ivanoska e Disturbo Residuo.

Questo è il programma che caratterizza il 25 aprile a Firenze e davvero numerose sono le iniziative prese e gli eventi in programma. Ovviamente in città sono presenti moltissimi turisti che hanno sfruttato l’occasione del ponte per un breve periodo di riposo e relax.