Uomo ruba profumo a La Rinascente, ecco cosa è successo a Firenze

Uomo ruba profumo a La Rinascente: questo è quello che sembra esser successo a Firenze nella serata di sabato 27 aprile 2024. Firenze è una città molto vivace e piena di vita che attira turisti provenienti da tutto il mondo. Dopo aver visitato i punti cruciali del capoluogo toscano, tra cui musei ed opere, fare dello shopping è un buon modo per concludere al meglio la giornata.

Firenze, tra le altre cose, è una città di artigianato e ciò la rende una delle migliori destinazioni sia per fare shopping per se stessi per comprare qualche souvenir. Oltre alla botteghe d’artigianato, gli outlet ed i mercatini all’aperto, a Firenze sono presenti anche boutique e negozi di lusso. Tra questi c’è proprio La Rinascente, che nella serata di sabato 27 aprile sembra esser stata protagonista di un furto. Vediamo meglio cosa è successo ieri sera a Firenze:

Uomo ruba profumo a La Rinascente: ecco come si è svolta la vicenda

Per chi non lo sapesse, La Rinascente fa parte di una catena di negozi fondata in Italia agli inizi del 1900. La sede principale si trova a Milano, anche se la proprietà è in mano all’azienda thailandese Central Group. Sono otto le città italiane in cui La Rinascente è presente. Oltre a Milano, possiamo trovare i negozi anche a Torino, Monza, Roma (2 sedi), Cagliari, Catania, Palermo e Firenze. Proprio nel negozio di quest’ultima città, nella mattina di domenica 28 aprile, sembra essersi verificato un furto. Ecco come si è svolta la vicenda:

Dalle prime ricostruzioni pare che, ieri sabato 27 aprile 2024, verso le ore 19:30 un uomo abbia tentato di rubare a La Rinascente un profumo di circa 284 euro. Non è chiaro di quale articolo si tratti. Il negozio, scena del furto, è La Rinascente di Piazza della Repubblica sita a Firenze. Secondo quanto rinvenuto, l’uomo che ha tentato il furto, sembra essere un uomo di origini georgiane del 1983, dunque di circa 41 anni.

Dopo aver tentato di superare i tornelli, l’uomo pare che sia stato avvistato dagli agenti della sicurezza e successivamente fermato. Pare che il 41enne abbia anche cercato di sfuggire agli addetti della sicurezza divincolandosi. Facendo ciò pare abbia anche ferito ad una mano uno degli agenti. Una volta fermato, il tutto si è trasformato in una rapina impropria. La vicenda sembra essere terminata con l’arresto dell’uomo.