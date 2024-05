Camion in fiamme Firenze: code di 10 km sulla A1

Camion in fiamme Firenze. Questa notte pare che l’Autostrada A1 Milano-Napoli sia stata luogo di un drammatico incidente per un mezzo di dimensioni importanti. Il camion in questione sarebbe poi finito in fiamme. Ecco qualche dettaglio in più sull’incidente al casello tra Firenze Impruneta ed Incisa:

Il camion pare sia prima stato vittima di un incidente e poi avrebbe preso fuoco, richiedendo l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco. File chilometriche di traffico. Vediamo insieme qualche informazioni in più su come è avvenuto l’incidente e sulle operazioni di ripristino stradale.

Camion in fiamme Firenze: ecco cosa è accaduto

L’autostrada A1 stanotte ha rappresentato lo scenario in un drammatico incidente che ha coinvolto un camion successivamente andato in fiamme. Ecco qualche dettaglio in più sulla vicenda:

Stando alle prime ricostruzioni del caso, pare che stanotte si sia verificato un incidente sull’Autostrada A1. L’autostrada in questione è quella che mette in collegamento Milano a Napoli. L’incidente sarebbe avvenuto in prossimità dei caselli autostradali di Firenze Impruneta ed Incisa, andando in direzione Roma. A seguito dell’avvenuto incidente, a quanto pare, il camion avrebbe iniziato a prendere fuoco. Successivamente, il pesante mezzo avrebbe anche disperso sulla carreggiata il carico che trasportava al suo interno.

L’incendio, secondo quanto rinvenuto, avrebbe dato inizio a più di 10 km di code di automobili. Ciò è quanto è stato dichiarato da Autostrade questa mattina intorno alle 07:10. Autostrade ha comunicato che: <<Nella notte, sulla A1 Milano-Napoli, si segnalano 10 km di coda per ripristinare un incidente, avvenuto al km 311, dove un camion incidentato ha preso fuoco ed ha disperso il suo carico. Sul posto si sta effettuando la pulizia della strada per fare in modo che riprenda il normale circolo…>>

Le automobili che si sono trovate sul luogo dell’incidente, infatti, sarebbero state costrette a circolare sulla corsia di sorpasso fino alle ore 8 di oggi, quando poi la circolazione pare sia stata completamente ripristinata. Questa notte, oltre al personale di Autostrade per l’Italia, sarebbero tempestivamente intervenuti anche la Polizia stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso immediato. Da quanto è stato reso noto fino a questo momento, il camion incendiato era adibito al trasporto di prodotti a scopi alimentari. Il suo incendio avrebbe portato i pompieri ad agire sulle fiamme con l’impiego di due autobotti ed un carro aria.

Per ora, pare si registri ancora, a tratti, del traffico tra Firenze Impruneta ed Incisa andando verso Roma. Lo stesso varrebbe anche per Valdarno verso il sud di Firenze.