Salernitana – Fiorentina partita: Formazioni, pronostico, dove vederla e curiosità

Salernitana – Fiorentina è la partita di Serie A che vede protagonisti oggi, domenica 21 aprile 2024 la Fiorentina ospite in casa della Salernitana. Questa 33esima giornata di campionato di Serie A è iniziata venerdì con vari anticipi, è poi proseguita ieri con gli anticipi del sabato ed ancora con gli anticipi di mezzogiorno e prosegue ora con la partita delle ore 18 in programma allo stadio Arechi di Salerno.

La Fiorentina ha molto in gioco in queste partite ed è sempre molto seguita. I tifosi Viola sono entusiasti dei risultati che si stanno raggiungendo. Vediamo qui di seguito le possibili formazioni che verranno schierate in campo dai rispettivi allenatori, dove vedere il match di Serie A e varie curiosità.

Salernitana – Fiorentina partita: ecco le formazioni probabili e dove vedere il match di Serie A

Le probabili formazioni della partita Salernitana – Fiorentina in programma oggi, domenica 21 aprile 2024, alle ore 18 dallo Stadio Arechi di Salerno sono qui disponibili. Vediamo qui quali sono.



Nella formazione dei campani, il signor Colantuono potrebbe decidere di affidarsi a Weissman come punto di forza in attacco, supportato da Candreva e Tchaouna. A centrocampo, con l’assenza di Lassana Coulibaly per squalifica e il problema fisico di Maggiore, si aprono opportunità per Legowski e Gomis. Sulle fasce, Zanoli e Bradaric saranno incaricati di presidiare il campo. In difesa, potrebbe essere confermato il modulo a tre, con Fazio al centro sin dal fischio d’inizio. Assenti dalla lista dei convocati Manolas e Gyomber. In porta, sembra che Costil sia ancora favorito rispetto al rientrante Ochoa.

Alla Fiorentina, Bonaventura è alle prese con un fastidio alla caviglia, mentre Belotti ha problemi muscolari al quadricipite. Entrambi non sono stati convocati per la sfida contro la Campania, insieme a Gonzalez, Nzola e Beltran. Sulle ali offensive troviamo Sottil e Ikonè, con Barak nel ruolo di trequartista alle spalle di Kouamè. A centrocampo, la coppia Maxime Lopez e Duncan sarà schierata nella diga mediana. In difesa, Milenkovic potrebbe avere un momento di riposo. Infine, tra i pali, sarà confermato Terracciano.

La partita di Serie A Salernitana – Fiorentina è possibile vederla e seguirla in streaming on line su DAZN, che è possibile aprire su qualsiasi dispositivo, Smart Tv, pc, smartphone, tablet, playstation, Xbox e tutti i vari dispositivi di streaming che è possibile reperire in commercio. Inoltre la partita è visibile anche al canale 214 della piattaforma pay tv di Sky.