Uomo nell’Arno Firenze, salvato dai Vigili del Fuoco – Ecco cosa è successo

Uomo nell’Arno Firenze -ieri sera un uomo si è tuffato nel fiume. I fatti sono accaduti poco dopo la mezzanotte della giornata di domenica, subito dopo il sabato sera. Per ragioni che non sono state ancora state chiarite il fine settimana di un turista è stato piuttosto movimentato ed è finito per fare un tuffo nel fiume Arno poco dopo che era scoccata la mezzanotte.

Un uomo forse troppo preso dai festeggiamenti del sabato sera, o troppo euforico di stare a Firenze ha fatto un tuffo nel fiume Arno per poi non riuscire più a tirarsi su tanto che per il suo salvataggio si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che sono accorsi sul luogo per portarlo in salvo. Vediamo qui nel dettaglio cosa è accaduto.

Uomo nell’Arno Firenze: ecco cosa è accaduto questa notte a Firenze

Un turista di 39 anni questa notte ha ben pensato di fare un tuffo nel fiume Arno. I fatti sono accaduto nei pressi del Borgo San Jacopo tra Ponte Santa Trinità e Ponte Vecchio. Dopo il tuffo nel fiume Armo però l’uomo non riusciva più a tornare su, sia per il troppo alcol in circolo nel suo corpo sia per le temperature fredde di questi giorni. Tanto che per portarlo in salvo si è reso necessario l’ intervento dei Vigili del Fuoco.

Quando sono accorsi sul posto i Vigili del Fuoco si sono trovati dinanzi alla scena di un uomo caduto nel fiume Arno in difficoltà perché non era più in grado di tornare su. Gli uomini sono poi riusciti a raggiungerlo, utilizzando una parte sul lato della sinistra idraulica del fiume Arno e lo hanno così tradotto in salvo. Si è reso necessario anche l’aiuto dei sommozzatori che lo hanno tratto in salvo portandolo sul gommone fino ai canottieri.

Dopo aver portato il turista di 39 anni in salvo i Vigili del Fuoco lo hanno affidato alle cure mediche del personale sanitario accorso sul posto. Il personale medico è stato prontamente allertato per giungere in soccorso del turista perché anche le temperature non troppo generose avrebbero potuto rappresentare un problema.

I fatti fortunatamente sono andati per il meglio e l’uomo che si era tuffato nel fiume Arno è stato tratto in salvo. La serata della movida fiorentina nella giornata di ieri è stata scossa da questo evento che ha visto protagonista questo turista un po’ troppo temerario.