Centro Zen Firenze: la lista delle attività

Centro Zen Firenze. I centri zen rappresentano un rifugio sicuro in cui ricercare la pace e la serenità che spesso che vengono a mancare in una vita frenetica e caotica. Grazie alla pratica suddetta, combinando la meditazione, la consapevolezza e la comprensione, ognuno di noi potrà scoprire un nuovo modo per riuscire ad ottenere quell’equilibrio interiore tanto ricercato da tutti.

Se ti trovi a Firenze e sei alla ricerca di un momento che ti permetta di ottenere quella consapevolezza interiore, continua a leggere. Indipendentemente dal fatto che tu sia un nuovo allievo principiante o una persona già esperta desiderosa di approfondire ancor di più la pratica, i centri Zen ti accompagneranno in questo tuo viaggio. Il viaggio alla ricerca di te stesso. Ecco la lista delle attività Zen presenti su tutto il territorio fiorentino:

Centro Zen Firenze: ecco dove recarti per il tuo viaggio interiore

Ormai il tenore di vita pullula di momenti frenetici, stress ed intoppi più o meno preoccupanti. Dunque, le persone ora più che mai sono alla continua ricerca di attimi di pace e tranquillità. Uno di questi può essere proprio un centro zen. Si tratta di centri dedicati ad una pratica che ha origini millenarie e che combina la meditazione alla consapevolezza, al fine di ricercare un equilibrio interiore. Questi centri sono radicati nella tradizione buddhista. Infatti, oltre un millennio fa, si sono diffusi a partire dai monasteri buddhisti in ogni angolo del mondo. Ciò ha permesso di far conoscere la pratica a sempre più persone e sempre di più sono stati quelli che se ne sono appassionati.

Al centro di questa pratica Zen ritroviamo un concetto: il “Satori”. Si tratta di una specie di risveglio dello spirito interiore che consente di spezzare le catene che condizionano la mente umana. Ciò permette a chi pratica lo Zen di vivere con chiarezza e saggezza. In questi centri si possono fare diverse attività, come: lo zazen, le camminate meditative ed i vari rituali. Il tutto finalizzato alla riduzione dello stress ed al benessere interiore. Ecco la lista dei centri zen localizzati a Firenze:

Centro Zen fisioterapia e medicina dello sport: Via Niccolò Paganini, 28.

Centro Zen Firenze – Tempio Shinnyoji: Via Vittorio Emanuele II, 171

Tempio Zen Firenze

Scegliete uno di fra questi centri ed iniziate questo viaggio interiore alla ricerca di voi stessi!